L’HtBo di Mbabali insegue lo scudettino

Exploit dell’Hockey Team Bologna che conquista l’accesso alle finali tricolori under 18 di hockey indoor, in programma a Castello d’Agogna (Pavia) il 4 e 5 febbraio. La formazione, guidata da Innocent Mbabali, chiude al primo posto, lasciandosi alle spalle il San Giorgio, che sarà uno dei prossimi avversari della formazione delle Due Torri. Nel primo concentramento successo sul Cernusco e pareggio con il Cus Padova. Poi, nell’ultima uscita, le vittorie su Reggio Emilia (8-4) e San Giorgio (6-5) e il passaggio alla fase nazionale. Nella quale allenata da Innocent Mbabali troviamo il portiere Alessandro Nannoni, i figli d’arte Gabriel Biocca e Lorenzo Sbacchi e, tra gli altri, Andrea Mirri, Nitisch Saini, Facundo Quercia e Matteo Lelli. Unico giocatore non utilizzato, perché infortunato, Luigi Terra. Dopo gli ottimi risultati fatti registrare gli anni scorsi, la squadra del presidente Pietro Amorosini punta con decisione a salire sul podio.