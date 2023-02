L’HtBo tricolore anche con gli under 14 Bologna riscopre l’anima di ’Hockey City’

Il ritorno di ‘Hockey-City’. Proprio così, la tradizione dell’hockey su prato (e poi dagli anni Settanta nella sua versione indoor) risale al secondo dopoguerra. Nel 1946 il primo scudetto conquistato dall’Hockey Club Bologna, nove anni più tardi quello del Cus Bologna, che sarebbe poi stato bissato, dagli universitari, nel 1997. In mezzo a questo tante squadre – Cus Bologna e Pilot Pen su tutte – compresa la figura di Giorgio Pagni (il papà dell’attuale presidente del Cus) che introdusse l’indoor in Italia.

E adesso l’eredità di questo importante passato rilevata dall’Hockey Team Bologna e da Pietro Amorosini, che vive per l’hockey. Dieci giorni fa il titolo italiano indoor under 16 femminile, ora lo scudettino under 14. E in mezzo a tutto questo la promozione della prima squadra nel campionato élite. A Ospedaletto Euganeo i giovanissimi dell’Hockey Team, allenati da Ilaria Amorosini - figlia d’arte, nonché uno dei migliori arbitri italiani con una dimensione ormai internazionale - l’hanno combinata davvero grossa, vincendo il titolo. Nel gruppo tricolore Khalil Torres, Federico Solmi, Simone Vegetti, Oles Boychuk, Nicolò Barattini, Leone Capri, Giuseppe Napolitano, Guido Isak, Luca Sacanna, Leonardo Vecchi, Cesare Carletti e Francesco Cangini. Menzione speciale per Leone Capri, vincitore di due premi individuali come miglior marcatore e miglior realizzatore delle finali.

"Come ho detto ai genitori – le parole del presidente Pietro Amorosini –, a Bologna abbiamo una bella tradizione di hockey. Lo sappiamo giocare, lo sappiamo insegnare e sappiamo vincere. Stiamo facendo un bel lavoro a livello giovanile, con scelte giuste. I risultati ci stanno dando conferma di tutto questo. E vogliamo andare avanti così. Sono molto contento del mio gruppo".

I risultati: Ht Bologna-Hc Riva 8-2; Ht Bologa-Superba Hc 7-3; Ht Bologna-Hcu Rassemblement 5-5. Semifinale: Ht Bologna-Uhc Adige 7-3. Finale: Hc Potenza Picena-Ht Bologna 2-9.

a. gal.