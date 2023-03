Li Calzi: "Maratona, una festa senza intoppi"

di Giovanni Poggi

Domenica Bologna sarà la capitale italiana della maratona. Dopo un anno e mezzo torna la Bologna Marathon, seconda edizione, dedicata quest’anno al grande Lucio Dalla.

Seimilacinquecento i podisti previsti nelle diverse distanze in programma, di cui 4.700 iscritti nelle tre gare competitive: la Bologna Marathon con i suoi 42,195 chilometri, la "30 Km dei Portici", dedicata a uno dei simboli più caratteristici e importanti della città e, dopo anni di stop, l’edizione numero 19 della Unipol Move Run Tune Up, storica mezza di Bologna.

In calendario anche la Tecnocasa Bologna City Run, un appuntamento ludico motorio aperto a tutti. Un’edizione speciale e un evento che coinvolge l’intera città, tra sport, musica e cultura, presentata ieri dall’assessora allo sport del Comune, Roberta Li Calzi, e da Teresa Lopilato, presidente di Bologna Marathon, raggiunte a Palazzo D’Accursio da Gianni Morandi, che non poteva certo mancare.

"Sarà una grande festa, da vivere tutti insieme – commenta la Li Calzi –. Abbiamo fatto gioco di squadra, in sinergia col Comune coinvolgendo tante altre belle realtà. Questa maratona è un valore aggiunto per la nostra città, che deve imparare ad accogliere gli eventi sportivi anche quando hanno un impatto sulla viabilità".

L’assessora fa riferimento alle polemiche scaturite nella precedente edizione, dovute a un percorso che aveva paralizzato alcune delle arterie principali della città. "Abbiamo corretto il tiro su molti aspetti – aggiunge –, organizzando tutto nei minimi dettagli. Per quanto riguarda la viabilità, abbiamo cercato di fornire un’informazione capillare, con cartelloni in giro per le strade e un mezzo elettrico che ha girato per avvisare dell’evento. Abbiamo messo in campo tutte le azioni possibili: sarà un bellissimo momento di sport, musica e cultura, nel cuore di Bologna, e sono certa che i cittadini lo accoglieranno con il sorriso".

L’orario di partenza delle gare è anticipato alle 8,30, quando scatterà la mezza da via Indipendenza, mentre la gara più lunga e la 30 Km avranno lo start alle 9,15.

Alle 9,30 il via alla City Run e alla staffetta. Ma l’evento generale comincerà già venerdì alle 10, quando al PalaDozza aprirà il villaggio espositivo, che ospiterà tanti appuntamenti in attesa della gara e dove si potrà procedere al ritiro di pettorali e pacchi gara fino alle 21.

E la maratona sarà anche l’occasione per ricordare Lucio Dalla, che proprio sabato avrebbe compiuto 80 anni.

"Sarà bellissimo esserci perché festeggeremo tutti insieme il compleanno di Lucio, che ci sta guardando da lassù e magari si sta facendo una risata – dice Morandi –. Dentro di me Lucio non se n’è mai andato".

E in gara attenzione a Danilo Brambilla, della nazionale di skyrunning e David Colgan, il triathleta delle Due Torri sul podio un anno fa. Tra gli altri specialisti Loris Mandelli, Riccardo Vabnetti e Lorenzo Perlo. Tra le donne i nomi da seguire sono quelli di Federica Moroni e Benedetta Coliva.