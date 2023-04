L’importanza di non mandare tutto al Diavolo

Franco

Caniato

Sembra di essere a bordo di un aereo, quegli attimi prima del decollo, quando il comandante avvisa i passeggeri: "Prepararsi al decollo". E in effetti Bologna-Milan di oggi non è che un bellissimo volo verso l’infinito e oltre. Siamo sinceri, da quanto tempo è che al Dall’Ara non si viveva una vigilia a questi livelli? Una ventina d’anni, come minimo. Stavolta non si parla solo di fare il colpo con una big, non si spera soltanto di ottenere punti salvezza: nossignori, oggi si parla di Europa. E a discutere per un posto in coppa ci sono sia il Bologna che il Milan.

Vabbè, il filosofo Motta e i suoi discepoli sono con la testa china sul manubrio alla rincorsa di un sogno che sa di miracolo se torniamo indietro col pensiero ai primi giorni in cui l’allenatore italo-brasiliano arrivò a Casteldebole. E ha ragione il mister rossoblù a pensare che ora non ci sia solo da fare i conti col Milan, ma anche e soprattutto con quell’euforia rimasta in naftalina negli armadi dei bolognesi e che adesso invece trasuda persino dall’ultimo dei Portici di questa città rinata nel calcio. E c’è di più: non è che il Milan oggi possa venire al Dall’Ara a fare una gita di piacere, pensando di dedicare tutte le energie solo al match di Champions col Napoli. Un ko dei rossoneri rischierebbe di buttare la band di Pioli fuori dalla zona che regala i posti nella coppa più importante, obiettivo principe in un’annata riaccesasi a primavera.

Oggi, però, conta molto, se non tantissimo, anche per il Bologna, mai così vicino al sogno Europa. Ottavo posto in classifica, dietro all’incognita Juve, chiamata a risolvere le sue beghe legali; una serie di risultati da top team; un allenatore che in panchina sta strabiliando per idee di gioco e compattezza di squadra. Insomma, mai come stavolta Bologna e il Bologna sono pronti al grande salto. Sperando di non mandare tutto al Diavolo.