L’infermeria delle Effe: Vasl più integrato Segnali importanti da capitan Fantinelli Aradori e Panni ok

Alle 20,45 la formazione di Dalmonte scende in campo a Piacenza, nella seconda giornata della Fase ad Orologio. Al PalaBanca si sfidano quinta e sesta del girone Blu, con Fortitudo e Piacenza che sulla carta, visto lo svantaggio dalle squadre che le procedono, non sembrano aver molto da chiedere.

"E’ un momento strano della stagione, particolare, navighiamo dentro questo tempo, con onesta rotta non ben definita – conferma coach Luca Dalmonte (nella foto Schicchi) – ogni palla a due conta più per noi, per il nostro sistemarci, per fare un investimento sul nostro futuro".

Non si pensa a ieri non si pensa al domani, ma si guarda con grande attenzione all’oggi, affrontando con la massima concentrazione ogni singola partita. "Vogliamo affrontare al meglio possibile ogni sfida che ci attende, con massimo senso di responsabilità. Dobbiamo recupere le condizione migliore".

Intanto c’è da pensare alla sfida con Piacenza, avversario che ha un’ottima batteria di esterni. "Piacenza dovrebbe essere priva di Skeens, ma potrebbe riavere Sabatini. E’ una squadra che ha una forza sul perimetro molto importante. Al roster inizialeha aggiunto Cesana e Portannese".

Fantinelli, sta migliorando, Vasl ha fatto un passo avanti, mentre rimangono sottocontrollo le condizioni di Panni e Aradori.

Una nota del club, infine, che risponde ad alcune dichiarazioni rilasciate da Teo Alibegovic. "Fortitudo – si legge – intende smentire il fatto che possano esserci – all’interno del proprio roster – giocatori che si siano mai rifiutati di scendere in campo se richiamati, da coach Luca Dalmonte, a farlo. E sono da considerare discutibili altre espressioni utilizzate sia su alcuni singoli giocatori, sia sullo stesso coach Dalmonte".

Le altre gare: Torino-Cividale, Milano-Udine.

La classifica: Cividale e Torino 8, Milano e Udine 6, Fortitudo 2, Piacenza 0.

Filippo Mazzoni