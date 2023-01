L’Inter balla tra Skriniar e Schuurs

di Fulvio D’Eri

L’Inter vuole una risposta da Skriniar. E la vuole in tempi brevi per poter poi pianificare le mosse sul mercato. Tiene sempre banco in casa nerazzurra il rinnovo di contratto di Milan Skriniar, uno dei migliori centrali in circolazione e non solo in Italia, un difensore che dà ampie garanzie ma che potrebbe cedere alle sirene francesi. Il Psg è la squadra che aveva manifestato interesse già la scorsa estate (offrendo 50 milioni che l’Inter ha rifiutato) e che gli offrirebbe un ingaggio ben superiore a quello dei nerazzurri. La situazione è in stallo e non è cambiata granché negli ultimi giorni, come invece si attendevano i dirigenti del club meneghino dopo gli sforzi effettuati per alzare l’offerta e venire incontro alle esigenze del giocatore. L’Inter, infatti, avrebbe offerto al difensore slovacco una cifra che si aggira intorno ai 66.5 milioni a stagione e da lì non si muove. Nel match contro il Monza i tifosi hanno mostrato uno striscione eloquente in cui chiedevano a Skriniar di rimanere in nerazzurro.

Ma la società ha bisogno di una risposta e quindi Marotta e Ausilio, gli uomini di mercato dell’Inter, avrebbero dato un ultimatum a Skriniar chiedendogli di sciogliere le riserve entro una decina di giorni. Non di più. L’idea in casa Inter sarebbe quella di non cedere comunque Skriniar a gennaio e quindi si va "all in": o il rinnovo o l’addio a parametro zero in estate. Questo è quello che si sussurra, ma davanti ad un’offerta sui 50 mln di euro la dirigenza nerazzurra potrebbe anche cambiare idea. L’Inter è speranzosa perché l’anno scorso anche il rinnovo di Brozovic pareva "impossibile" a gennaio, poi a marzo arrivò la firma. Inter e tifosi sperano sia così anche per Skriniar. Quel che è certo è che dal rinnovo o meno del centrale slovacco poi dipenderanno anche le strategie di mercato dell’Inter che, in estate, parrebbe decisa a guardarsi intorno per puntellare una difesa che, finora, non è stata impeccabile, per usare un eufemismo, soprattutto nelle partite fuori casa dove è la peggiore della serie A (col Bologna), con 20 gol subiti. A San Siro, invece, le cose vanno decisamente meglio: 4 soli i gol subiti. Qualcosa là dietro non funziona e in casa Inter qualcuno vorrebbe un rinforzo, a prescindere dal rinnovo o meno di Skriniar, in difesa.

Nelle ultime ore il club avrebbe incominciato a tastare il terreno e il primo obiettivo parrebbe essere il difensore olandese del Torino Perr Schuurs, classe 1999 cresciuto nell’Ajax, che sta disputando un’ottima stagione con i granata. Ma questo è ancora fantamercato. E’ invece lunga la lista dei giocatori in scadenza e che l’Inter potrebbe perdere alla fine della stagione a parametro zero. All’altro centrale De Vrij l’Inter ha offerto un biennale e attende una risposta. In scadenza anche Handanovic, D’Ambrosio, Gagliardini e Dzeko, tutti over 30 ai quali la società potrebbe offrire un contratto annuale così come da sua "politica aziendale". Handa è una bandiera ma è stato superato nelle preferenze di Inzaghi da Onana e quindi dovrà scegliere se finire in nerazzurro la carriera o andare altrove. Dzeko, invece, troverà un accordo mentre Gagliardini avrebbe già manifestato l’intenzione di andarsene a fine stagione. Con D’Ambrosio è aperta una trattativa che potrebbe andare presto a buon fine.