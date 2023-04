L’Inter decide anche lo scudetto del Napoli

di Mattia Todisco

La parte amichevole di Inter-Lazio finirà fra i settori che accoglieranno gli ultras. Un antico gemellaggio che perdura nonostante nel mezzo ci siano stati il 5 maggio, partite con risse (una stagione fa) e scontri all’ultima giornata che valevano la Champions. Nella stagione 2018 Inzaghi era l’allenatore biancoceleste e Vecino il goleador nerazzurro per l’occasione, l’uomo capace di riportare l’Inter nell’élite europea dopo sei anni. La gara dell’antipasto domenicale ha contorni simili. Alle 12.30 si affronteranno due squadre che lottano per entrare nelle prime quattro posizioni. La Lazio è seconda, può aritmeticamente regalare lo scudetto al Napoli in caso di sconfitta o pari, ma Sarri non farebbe drammi se dovesse uscire con un punto dal Meazza. L’Inter deve provare a sfruttare il fattore campo, chiederà aiuto a una tifoseria che anche stavolta ha risposto in massa. Quota 70mila è ormai il minimo sindacale, nonostante di recente i presenti abbiano raccolto delusioni in campionato. Il tabù San Siro è stato superato in Coppa Italia mercoledì scorso, era dal 5 marzo che i nerazzurri non vincevano in casa considerando tutte le competizioni. Adesso che il tappo è saltato Inzaghi vuole evitare fermate ulteriori. Deve cambiare qualcosa nello schieramento, lo impone l’acido lattico già messo nelle gambe e quello che risulterebbe in eccesso se giocassero ancora e sempre gli stessi nelle dieci partite che mancano (undici se arriverà anche la finale di Champions League). Dentro De Vrij per Acerbi, quindi. Forse il corpulento Gagliardini in mediana per contrastare Milinkovic-Savic, mossa già sfoderata in passato con alterne fortune (per ora è favorito Barella). Brozovic si gioca un posto in regia con Calhanoglu, Gosens dovrebbe scalzare Dimarco a sinistra. In attacco Lukaku, con un partner da definire. L’amico Martinez o l’ex Correa. Difficilmente Dzeko. Le probabili formazioni.

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Martinez. All. Inzaghi.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hjsay; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

Arbitro: Guida.

Diretta tv: Dazn e Sky.