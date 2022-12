Lippi: "Ecco il basket spiegato a mia figlia"

di Giacomo Gelati

L’ascendente delle immagini e la bellezza della pallacanestro sono le peculiarità che si congiungono in ‘School of basket’, il libro illustrato frutto del lavoro sinergico del pedagogista Alessandro Lippi e del grafico Lorenzo Menini: 108 pagine rivolte a ragazzi e ragazze per conoscere l’universo della palla a spicchi.

Lippi, quando ha deciso di scrivere di basket?

"L’arte è intessuta nel mio Dna, me le porto dietro da tutta la vita. Scrivo, produco e suono musica, faccio il dj, ma col lockdown ho accantonato un po’ di cose e ho scritto un libro sul basket per ragazzi, in una città dove tutti sanno cos’è e a livello molto alto. Per realizzarlo mi sono avvalorato di un grafico come Lorenzo Menini, che ha realizzato i disegni in stile Marvel. È lui la rockstar".

Cosa l’ha spinta?

"A mia figlia Giorgia, 5 anni, leggo tanti libri ed è la trasmissione di quello che la mia famiglia faceva con me. Un giorno mi ha chiesto ‘Papà, che cos’è il basket?’ e quello è stato l’inizio di tutto perché ho iniziato a farle vedere le partite dei Lakers di Kobe e a spiegarle le regole. Tuttavia scrivere questo libro, che è al contempo un manuale, un glossario e una guida, non è stato così semplice, perché ogni cosa è studiata al dettaglio e con un filo narrativo".

Quale ordine ha scelto?

"Ci sono voluti quattro mesi per scegliere l’ordine delle pagine: è una sequenza studiata dal punto di vista socio-pedagogico: si parte dalla palla, poi si passa al campo e la palestra, per poi passare al concetto di squadra e di sconfitta. Allenare mi ha fatto capire la totalità del basket e credo che dal confronto coi ragazzi si impari molto".

Gioca a basket?

"Ho giocato a basket 30 anni nelle ‘minors’, con qualche piccolo successo. Poi ho fatto l’allenatore e ho conseguito i patentini del corso nazionale per poter allenare fino alla C Gold: fino a qualche anno fa ero alla guida degli Spartans Castel Maggiore nel campionato amatoriale Uisp. Mi definisco un appassionato e non un tifoso. La beatitudine è vedere una partita combattuta che finisce all’ultimo secondo: mi interessano le grandi intensità e competitività".

Nella prefazione ci sono le parole di Ettore Messina. Come l’ha contattato?

"È un’istituzione a livello mondiale. C’è chi è più sciamano, chi più scienziato: lui è entrambe le cose e secondo me dietro la sua personalità più dura si nasconde una grande sensibilità. Gli ho mandato una mail, mi ha risposto e mi ha proposto lui stesso di scrivere la prefazione".