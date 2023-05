L’Isokinetic a Londra festeggia 30 anni al top

L’eccellenza è sempre stato il chiodo fisso di Isokinetic, il centro di traumatologia e riabilitazione sportiva che partendo dalla casa madre di Casteldebole ha portato il suo know-how in giro per il mondo e che in questo 2023 festeggia i trent’anni del suo Congresso internazionale. Ebbene: per celebrare degnamente l’evento Isokinetic ha deciso di tornare a Londra (c’era già stata nel 2019, quando il teatro fu lo stadio di Wembley), dove sabato, domenica e lunedì, nella lussuosa cornice del ‘Queen Elisabeth II Conference Centre’, a cento metri in linea d’aria dall’abbazia di Westminster che lo scorso 6 maggio ha ospitato l’incoronazione di re Carlo III, andrà in scena il Congresso incentrato proprio sul tema "La ricerca dell’eccellenza".

Sotto la lente di ingrandimento di duecento relatori e duemila partecipanti in arrivo da un’ottantina di paesi finiranno i dati sugli infortuni raccolti nelle tre più importanti competizioni calcistiche del pianeta: i recenti Mondiali del Qatar, la Champions League degli ultimi vent’anni e l’attuale Premier League.

Il Congresso, che si tiene in collaborazione con la Fifa e che porterà nella metropoli londinese due eccellenze bolognesi come il direttore della Clinica ortopedica del Rizzoli Stefano Zaffagnini e il responsabile dello staff sanitario del Bologna Gianni Nanni, avrà un occhio di riguardo per le nuove generazioni di medici e riabilitatori. ‘Next generation Leaders’ è l’etichetta delle sei sessioni del Congresso dedicate al tema. "Aver occupato la scena in questi trent’anni è un motivo di grande orgoglio – dice il presidente Stefano Della Villa –. Ma occorre guardare avanti". In fondo, da sempre, la vera ‘mission’ di Isokinetic.

Massimo Vitali