L’Italia coi big non delude: battuto l’Iran

L’Italia parte bene nella seconda settimana di Volleyball Nations League maschile conquistando, a Rotterdam, la vittoria sull’Iran col punteggio di 3-0 (25-19, 25-16, 26-24). È stata la gara del ritorno in campo in azzurro per i reduci dal trionfo mondiale del 2022, di fronte ad una squadra in crescita come l’Iran. Azzurri bravi dal primo set a tenere in mano la partita, altrettanto nel secondo a riprendere in mano il set senza far andar via gli avversari, ma soprattutto nel terzo, annullando quattro palle match all’Iran, set poi vinto ai vantaggi 26-24. Bene Michieletto che ha totalizzato 15 punti, seguito da Romanò (14) e da Lavia (11).

Oggi Italia nuovamente in campo alle 13 con la Cina per la seconda sfida della settimana olandese. "Era importante tornare in campo per tanti di questi ragazzi, riprendere alcuni meccanismi di gioco – le parole del ct Ferdinando De Giorgi –. La partita non era semplice, l’Iran è una squadra che punta molto sull’agonismo, ci hanno messo in difficoltà ma siamo stati bravi alla fine dove ognuno ha fatto qualcosa in più e questo è un buon segnale anche se da ogni partita dobbiamo esser bravi a prendere qualche spunto".