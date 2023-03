L’Italia della Bertolini torna a Roma dopo 20 anni Test pre-mondiale con la Colombia l’11 aprile

Sarà lo stadio ‘Tre Fontane’ di Roma a ospitare l’amichevole tra Italia e Colombia in programma martedì 11 aprile (orario da definire). Dopo 20 anni le azzurre tornano nella Capitale dove affronteranno per la prima volta in assoluto la nazionale sudamericana, che occupa la 27^ posizione Ranking Fifa e che, come la squadra di Milena Bertolini, si è qualificata per il Mondiale in Australia e Nuova Zelanda in programma dal 20 luglio al 20 agosto. Sarà l’ultimo test prima dell’inizio del raduno mondiale. Si tratterà del debutto della Nazionale maggiore nell’impianto romano che ospita le gare casalinghe della Roma femminile.