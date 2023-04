Liverpool e Leicester sono da applausi

Seconda vittoria consecutiva per il Liverpool che ad Anfield piega 3-2 il Nottinghan Forest nella trentaduesima giornata della Premier League. In rete Diogo Jota (doppietta) e Salah. Non bastano agli ospiti i guizzi di Williams e Gibbs-White. Douglas Luiz risponde a Toney nell’1-1 tra Brentford e Aston Villa. Pari per 0-0 tra Crystal Palace e Everton, con gli ospiti che hanno chiuso in dieci per il doppio giallo a Holgate. Iheanacho su rigore e Castagne regalano la vittoria per 2-1 al Leicester in casa contro il Wolverhampton, a cui non basta il vantaggio iniziale messo a segno da Cunha. Vittoria interna per 2-1 per il Fulham contro il Leeds. A decidere il match le reti di Wilson e Pereira, non è bastata invece agli ospiti l’autorete di Palhinha. Con questo successo il Fulham si porta a 45 punti in classifica, mentre il Leeds resta fermo a quota 29.

Ecco tutti i risultati: Arsenal-Southampton 3-3, Manchester Utd-Chelsea rinviata, Fulham-Leeds 2-1, Brentford-Aston Villa 1-1, Crystal Palace-Everton 0-0, Leicester-Wolverhampton 2-1, Liverpool-Nottingham Forest 3-2.

m. a.