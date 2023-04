Lo show ’Dieci Colli’: il 30 aprile si parte dal centro ’ViaLarga’

Torna la Dieci Colli, classica del ciclismo amatoriale organizzata dalle origini dal circolo Dozza Tper, e ritrova la sua collocazione nel pieno della primavera, dopo il rinvio dello scorso anno dovuto al perdurare dell’emergenza sanitaria. L’appuntamento con l’edizione numero 37 è in cartellone il 30 aprile, con la novità di un nuovo punto di ritrovo, partenza e arrivo. La manifestazione, anche quest’anno valida come ’Gp Assicoop Bologna Metropolitana’, avrà come cuore il Centro Commerciale ViaLarga, in zona San Vitale, a due passi dalle uscite 11 e 11 bis della tangenziale cittadina. Un vantaggio in più per i partecipanti, che nell’ampio parcheggio della struttura troveranno allestito anche il Villaggio Dieci Colli.

Come tradizione vuole, i percorsi saranno due: la Mediofondo di 104 chilometri avrà un dislivello totale di 1.318 metri e raggiungerà l’altezza massima di 494 metri sul livello del mare, mentre la Granfondo di 146 chilometri toccherà i 964 metri di altezza del Passo della Raticosa, con un dislivello totale di 2.293 metri. Le iscrizioni (ancora alla quota di 50 euro) sono aperte online sul sito www.winningtime.it.