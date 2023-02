Lo Spezia e Semplici sono a un passo

A La Spezia il dopo Motta è all’insegna della massima turbolenza. Dopo l’esonero di Luca Gotti e l’interregno di Fabrizio Lorieri (che ha guidato la squadra nel ko per 0-2 con la Juve) lo Spezia ha affidato la panchina a Leonardo Semplici. Il tecnico fiorentino ha definito in queste ore gli ultimi dettagli dell’accordo che lo legherà al club ligure per i prossimi quattro mesi, con un’opzione di rinnovo che a giugno scatterebbe automaticamente in caso di salvezza. Semplici, 55 anni, è reduce dall’esperienza al Cagliari: salvezza un po’ sofferta, conquistata nelle ultime 15 giornate del 2020-21, ed esonero dopo le prime tre giornate della stagione 2021-22. Semplici debutterà domenica a Udine.