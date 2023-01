Lo Zola Predosa aspetta Casumaro per puntare in alto, il Trebbo ci prova

Non ha alcuna intenzione di fermarsi lo Zola Predosa di Nicola Zecchi che, grazie al recente successo contro la X Martiri e il concomitante pareggio del Faro Gaggio a Cavezzo, guida la classifica del girone C di Promozione con ben cinque lunghezze di vantaggio sulla stessa formazione gaggese e sui modenesi dell’Atletic Cdr Mutina. Oggi il team zolese ospiterà il Casumaro mentre il Faro non giocherà contro il Fossolo per impraticabilità del campo. Il Trebbo, quarto in classifica a quota 27 e con ancora una partita da recuperare, ospiterà il Cavezzo mentre l’Msp, tra le più belle sorprese di questa prima parte di campionato in virtù dell’ottimo bottino di 24 punti, farà visita alla diretta rivale per la salvezza Quarantolese. Match esterni, infine, per Porretta e Vadese Sole Luna che, come il Trebbo, hanno una partita da recuperare. Il team porrettano sarà di scena sul terreno di gioco della Virtus Camposanto mentre il fanalino di coda Vadese tenterà l’ardua impresa di uscire con un risultato positivo dal terreno di gioco dell’Atletic Cdr Mutina. Per quanto riguarda invece il raggruppamento D, l’Osteria Grande, in piena zona playoff e con appena quattro lunghezze di distacco dalla capolista Massa Lombarda, è attesa dal derby tutto bolognese sul campo dell’Atletico Castenaso, sesto a 27 punti e con un match da recuperare. Delicatissimo impegno esterno, infine, per la Libertas Castel San Pietro che, quintultima a 16, farà visita alla diretta rivale Sesto Imolese.