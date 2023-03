Lo Zola Predosa vuole blindare il primato. Pari per l’Atletico Castenaso

Partita che vale una stagione oggi, alle 14,30, per lo Zola Predosa (Promozione, girone C). Il team di Nicola Zecchi, primo in classifica, farà infatti visita alla seconda della classe Atletic Cdr Mutina sulla quale vanta sette punti di vantaggio. Un risultato positivo permetterebbe allo Zola di blindare la vittoria finale mentre un risultato negativo potrebbe riaprire i giochi. Spettatore interessato della sfida sarà il Faro Gaggio che, terzo a -8 dalla prima, cercherà di espugnare il non semplice campo del San Felice per provare a riavvicinarsi. Il Trebbo, quinto a 37, sarà di scena sul terreno di gioco della Quarantolese, una delle formazioni più in forma del momento, mentre l’Msp ospiterà il Cavezzo con il chiaro intento di cercare di blindare la salvezza. Nelle zone calde, occhi puntati sulla sfida tra Fossolo e Porretta: i padroni di casa sono quintultimi a 27 mentre gli ospiti sono terzultimi a 22 a pari-merito con l’Atletico Spm. Match interno, infine, per la Vadese Sole Luna che, già virtualmente retrocessa, ospiterà la quarta forza del campionato Castelnuovo. Per quanto riguarda invece il raggruppamento D, il turno si è aperto ieri con l’anticipo tra Atletico Castenaso e Portuense Etrusca.

Il match è terminato 1-1 con l’Atletico che, a questo punto, è ormai costretto ad abbandonare il sogno di raggiungere il Massa Lombarda in vetta. La giornata sarà completata alle 14,30: l’Osteria Grande, terza a 45 a pari-merito con Solarolo e Reno, ospiterà lo Sparta mentre la Libertas Castel San Pietro farà visita al Mesola.