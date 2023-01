Locatelli: "Il salto di qualità non arriva mai"

di Massimo Vitali

Tomas Locatelli, la sua Udinese contro il suo Bologna. Oggi i friulani sono a +6, ma da anni Bologna e Udinese fanno campionati fotocopia.

"Sì, la serie A sempre garantita, conquistata o per tempo o a 3-4 giornate dalla fine. Ma pochi sussulti".

Nel caso del Bologna la storia adesso sembra ripetersi.

"E puntuale scatta la domanda: questo club quando farà mai, non dico un salto, ma un saltino di qualità? Una risposta non ce l’ho. Dico che avere un proprietario che ti dà ogni anno la garanzia di fare la serie A non è scontato, e di questo dobbiamo dare atto a Saputo: ma se ogni tanto facessimo una stagione, per fare un esempio, come l’Atalanta credo che in città saremmo tutti più felici".

Thiago contro Sottil: peccato che il tecnico dell’Udinese abbia la squadra al completo, mentre nel Bologna oggi mancheranno Arnautovic, Medel e Dominguez.

"Tanta roba: specie là davanti. Il Bologna che ho visto con la Roma e con l’Atalanta non ha giocato male, tutt’altro: ma a questa squadra serve uno che la butti dentro. E senza Arnautovic la vedo dura".

Oggi ci riproverà Sansone.

"A me Sansone piace, ma non ha le caratteristiche per fare il centravanti".

Farà il ‘falso nove’: lei in carriera lo ha mai fatto?

"Un paio di volte con Guidolin, proprio a Udine. Dovrei controllare, ma mi sembra che in una delle due circostanze feci anche gol. Poi in settimana sono andato dall’allenatore e gli ho detto: ‘Mister, se possibile da centravanti mai più: si prendono troppe legnate’".

Un centravanti meno raffazzonato di Sansone Thiago ce l’avrebbe anche: Barrow.

"Che però è lontano parente del Barrow che avevamo conosciuto due anni fa. Io non so se il problema sia più atletico o psicologico: dovrei vedere dal vivo qualche suo allenamento, ma a Casteldebole ci vado poco".

A Casteldebole ha portato un po’ di ordine Thiago Motta: al netto del problema del gol oggi il Bologna è una squadra.

"E’ inutile che dica che mi ha toccato nel profondo la morte di Mihajlovic. Tornando al campo, è vero: Motta ha dato un’impronta al gruppo".

Adesso però bisognerebbe dargli anche qualche rinforzo sul mercato.

"Quando mi chiamano per un’intervista c’è sempre una piazza che reclama dei rinforzi. Mi sa che l’unica squadra che non ha bisogno di rinforzi oggi è il Napoli: gioca un calcio spettacolare, vedere la squadra di Spalletti è una goduria".

A proposito di allenatori: lei di Sottil è stato compagno di squadra per una stagione (1999-2000) a Udine.

"Era un animale pazzesco, con un fisico spaventoso: per chi passava dalle sue parti erano dolori. Menava, ma pensava già da allenatore".

Nella serie A di oggi Locatelli in quale squadra potrebbe giocare?

"In una delle prime sei della classifica".

Oggi invece lei gioca a padel.

"E mi diverto come un matto. Il padel ti prende e non ti molla più. Sono a Milano per un torneo (l’’Italy Padel Tour Bombeer & Friends’, ndr ) e ho appena fatto colazione con Vincent Candela e Gigi Di Biagio, ottimi giocatori di padel pure loro: in mezzora siamo riusciti a non parlare di calcio".