L’Olimpia al Forum aspetta Scafati

Diversi scontri salvezza in questa quinta di ritorno del campionato di serie A. Quello tra Verona e Reggio Emilia non lascia alternative ai biancorossi che con una sconfitta dovrebbero compiere un vero miracolo per garantirsi la permanenza in serie A. Discorso ribaltato per la gara tra Trieste e Treviso dove chi vince tira un bel sospiro di sollievo togliendosi momentaneamente dai bassifondi.

Le altre gare: Sassari-Venezia 90-81. Oggi: Napoli-Varese, Milano-Scafati, Verona-Reggio Emilia, Pesaro-Brindisi, Trento-Brescia, Trieste-Treviso.

La classifica: Milano e Virtus Bologna 30; Tortona 28; Pesaro e Sassari 22; Varese, Trento e Brindisi 20; Venezia 18; Trieste e Treviso 16; Brescia, Scafati e Napoli 14; Verona 12; Reggio Emilia 10.