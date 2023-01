L’Olimpia all’attacco dell’Olympiacos

Il calendario del diciassettesimo turno di Eurolega prevede il testa coda tra l’Alba Berlino e il Baskonia. Si gioca in casa della formazione tedesca che in questo momento sta occupando l’ultimo posto in classifica, mentre i baschi la stanno comandando insieme a Barcellona e Monaco. Domani Milano giocherà in trasferta al Pireo, mentre il Real Madrid ospiterà il Maccabi.

Le altre gare: oggi Alba Berlino-Baskonia, Kaunas-Fenerbahce, Bayern Monaco-Panathinaikos, Partizan Belgrado-Monaco. Domani: Efes-Villeurbanne, Olympiacos-Milano, Valencia-Stella Rossa Belgrado, Real Madrid-Maccabi.

La classifica: Baskonia, Barcellona e Monaco 22; Olympiacos Pireo, Fenerbahce Istanbul e Real Madrid 20; Maccabi 18; Efes Istanbul, Zalgiris Kaunas e Stella Rossa 16; Partizan Belgrado, Valencia e Virtus Bologna 14; Milano, Panathinaikos e Villeurbanne 12; Bayern Monaco 10; Alba Berlino 8.