Milano oggi va a Trieste con i giuliani che sono una delle formazioni più in forma del momento, mentre Tortona è attesa da Varese in una gara importante soprattutto per le ambizioni dei lombardi. Per quanto riguarda la lotta per non retrocedere il fanilo di coda Reggio Emilia va a Pesaro in una sfida tra panchine slave, con il coach reggiano Dragan Sakota che va a sfidare quello marchigiano Jasmin Repesa.

Le altre gare: Verona-Treviso 81-97, Venezia-Brindisi, Tortona-Varese, Trieste-Milano, Napoli-Scafati, Trento-Sassari, Pesaro-Reggio Emilia.

La classifica: Milano e Virtus Bologna 26; Tortona 24; Pesaro e Varese 20; Trento 18; Brindisi, Venezia, Trieste e Sassari 16; Brescia, Treviso e Scafati 14; Verona e Napoli 12; Reggio Emilia 10.