L’Olimpia di Messina riceve Venezia

Se la corsa per il primo posto vede la Virtus avvantaggiata rispetto a Milano, molto più aperta è la lotta per non retrocedere. Si gioca la nona di ritorno e Reggio Emilia ospitando Scafati ha una delle ultime possibilità per provare ad agganciare le altre squadre che hanno la salvezza come traguardo. Gara importante per Verona che davanti al suo pubblico deve strappare due punti a Sassari. Milano riceve Venezia, mentre Trento va a Pesaro.

Le altre gare: Napoli-Brescia 69-72. Oggi: Tortona-Brindisi, Verona-Sassari, Reggio Emilia-Scafati, Milano-Venezia, Pesaro-Trento; Treviso-Varese.

La classifica: Virtus 38; Milano 34; Tortona 32; Sassari 28; Varese e Brindisi 26; Pesaro 24; Trento e Venezia 22; Treviso e Brescia 20; Trieste 18; Scafati e Napoli 16; Verona e Reggio Emilia 14.