L’Olimpia fa visita alla Reggiana

Nella prima di ritorno Milano va a Reggio Emilia in una gara dove i padroni di casa sono ultimi, mentre gli ospiti occupano la vetta in coabitazione con la Virtus. Il testa coda è importante per entrambe le squadre. Milano cerca il riscatto dopo il ko di Eurolega, Reggio deve pensare alla salvezza. Come si è visto nella passata stagione, l’introduzione delle due retrocessioni allontana l’orizzonte della salvezza, dovendo mettere almeno due club alle spalle.

Le altre gare: Pesaro-Verona 76-73. Oggi: Venezia-Trieste, Trento-Varese, Reggio Emilia-Milano, Brescia-Treviso, Tortona-Scafati, Napoli-Sassari.

La classifica: Milano e Virtus Bologna 24; Tortona e Pesaro 20; Varese 18; Trento e Venezia 16; Brescia e Sassari 14; Scafati, Verona, Brindisi e Trieste 12; Napoli e Treviso 10; Reggio Emilia 8.