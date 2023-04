L’Olimpia Milano ospita Napoli

Impresa di Verona che conquista la vittoria a Trento, proprio in volata, con un canestro di Justin Simon e tiene vive le speranze per conquistare la salvezza. La Virtus oggi gioca per difendere il primato in classifica su Milano, la diretta inseguitrice, che ospita Napoli con i partenopei che si sono dimostrati una della squadra più imprevedibili di tutta la serie A.

Le altre gare: Trento-Verona 69-70. Oggi: Milano-Napoli, Brescia-Venezia, Tortona-Reggio Emilia, Sassari-Trieste, Treviso-Pesaro, Varese-Brindisi.

La classifica: Virtus Bologna 40; Olimpia Milano 38; Tortona 34; Sassari 30; Brindisi e Venezia 28; Trento 26; Pesaro 24 e Brescia 24; Reggio Emilia, Trieste, Scafati e Treviso 20; Napoli e Verona 18; Varese 14 (-16).