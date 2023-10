L’Open Semilampo sorride a Marzaduri,. Lumachi e Tripodi

I Pedoni Sorpresi conquistano l’edizione numero 37 dell’Open Semilampo, la gara a squadre di scacchi organizzato, a Pianoro, dal Circolo Scacchistico Bolognese e dalla sezione Scacchi della Pro Loco di Pianoro. Nel torneo A 81 squadre, altre 14 nell’under 14: in totale 298 giocatori. Al primo posto I Pedoni Sorpresi con Gabriele Lumachi, Riccardo Marzaduri ed Enzo Tripodi. Poi L’asse Siena Bolzano Bologna con Francesco Bettalli, Nicolò Orfini e Niccolò Casadio e le Torri Assassine con Leonardo Vincenti, Lorenzo Tellarini e Stefano Maldonado Gonzales. Al quarto posto Vince a forfait con Simone De Filomeno, Marco Toni e Sabino Di Trani. Nella fascia B successo per Sbrinki Sbronki con Lara Scagliarini, Davide Lamartina e Federico Conti. Nella fascia C trionfo per I Pedoni Avvelenati con Aurelio Tondi, Riccardo Rimondini e Lorenzo Biagini.

Premi speciali nella fascia A per Artem Gilevych, Riccardo Marzaduri e Simone Pozzari. Nella fascia B per Giulia Sala, Davide Lamartina e Biagio Buscetta. Nella fascia C per Domenica Lateana, Andrea Boasso ed Emanuel Florescu.

Premio alla squadra con la denominazione più originale Alla Fiera dell’Est Indiana (Alberto Centamore, Federico Massazzo e Alessandro Mattia). Squadra più anziani, I Bulgarese (Giorgio Pulda, Giuseppe Cerioli e Saverio Chesi, per un totale di 222 anni).