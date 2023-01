L’ora di Orso, dai "70 milioni" al rebus rinnovo

Esterno destro morbido di Barrow, velo di Palacio e sinistro sotto la traversa di Orsolini a dare il la a una notte romana che a distanza di tre anni è ancora scolpita nella memoria dei tifosi rossoblù. Il 7 febbraio 2020, pochi giorni prima che sul mondo calasse la mannaia della pandemia, il Bologna di Mihajlovic sbanca l’Olimpico condannando a una netta sconfitta per 3-2 la Roma di Fonseca. Nella notte di Barrow (due gol e un assist, bei tempi quelli) anche Orso ci mette la firma, con una prova sontuosa a corollario del suo anno d’oro con Sinisa. Ma la firma più lunga la mette qualche giorno dopo Walter Sabatini, uomo mercato rossoblù che con enfasi studiata, ma in quel caso non così disancorata dalla realtà, la butta lì: "Orsolini per noi è incedibile, ma in ogni caso oggi non vale meno di 70 milioni". Bingo.

Vera o falsa che fosse la maxi-valutazione, quello era un Orso sulla cresta dell’onda, che viaggiava col vento in poppa delle prime convocazioni in azzurro. Poi lo stop del campionato, la ripresa, i cali di rendimento dell’Orso, le sue promesse (un po’ vacue) di rinascita, i battibecchi con Sinisa, il ct Mancini che non lo fa salire sul treno azzurro che consacra l’Italia campione d’Europa e il lento scivolare su un piano inclinato che però non lo ha mai messo ai margini e che anzi oggi continua a tenerlo al centro della scena. Il suo valore di mercato è crollato, perché il calcio pailettes e lustrini del pre pandemia, con annesse valutazioni astronomiche dei cartellini, sembra l’eco lontano di un altro mondo.

Ma l’argomento del dibattere oggi è un altro: il rinnovo del suo contratto, che scade nel giugno 2024, e che pone club e giocatore di fronte al bivio del futuro. Curiosamente, oggi fanno cinque anni esatti dalla prima apparizione di Orsolini in rossoblù: gli scampoli finali di un Bologna-Fiorentina 1-2 datato 4 gennaio 2018, quando in panchina c’era Donadoni. A un lustro di distanza, Orso è ancora un attaccante che lascia il segno. Il suo finale di prima parte di stagione in crescendo (2 gol e un assist) e le reti deicisive segnate nei due test con Mallorca e Verona nel corso della sosta oggi lo candidano a una maglia da titolare, ancorché da contendere ad Aebischer. Il resto della formazione, al netto di sorprese che per Thiago Motta sono la regola, dovrebbe prevedere Posch, Soumaoro, Lucumì e Lykogiannis in difesa, Medel e Dominguez a centrocampo, Ferguson (o lo stesso Dominguez) alle spalle di Arnautovic e Soriano esterno alto d’attacco. In extremis è rimasto a casa Bardi, fermato da un guaio muscolare. Ergo: il vice di Skorupski oggi sarà il baby Bagnolini.

Massimo Vitali