L’orgoglio del coach: "Sappiamo soffrire, andiamo tutti nella direzione giusta». Banchi: "Una serata che ci rafforza. Un privilegio veder giocare Marco»

C’è grande soddisfazione in casa Virtus per una vittoria che archivia l’incidente di Milano e mette fine anche alle difficoltà che la squadra ha accusato in trasferta.

"Abbiamo avuto un gioco solido – spiega il coach bianconero Luca Banchi – e un approccio molto promettente. Poi c’è stato qualche problema a resistere contro la loro grande energia, esplosività e voglia di tornare, ma i rimbalzi offensivi e i tre punti hanno fatto la differenza nel secondo quarto, quando il Baskonia è rientrato, ma noi siamo rimasti concentrati sul nostro piano, cercando di controllare il ritmo alla fine, dove forse abbiamo perso un po’ del nostro flusso offensivo. Abbiamo iniziato a sentire un po’ di stanchezza e non eravamo così lucidi come prima, ma abbastanza per vincere questa partita e per fare un passo importante per consolidare la nostra identità come squadra. Perché niente di meglio delle vittorie in trasferta può aiutare a costruire un corretto spirito di squadra. Inoltre la qualità del nostro attacco è stata molto alta muovendo bene la palla e prendendo buoni tiri. A volte non siamo stato così accurati, ma abbiamo giocato con volontà e sacrificio difensivo".

L’ultimo pensiero e per Marco Belinelli, autore di 27 punti e ancora una volta decisivo. "Per me è incredibile, a volte lo vedo dalla panchina e penso “wow”. Non mi sento il suo allenatore. Ogni giorno imparo qualcosa dalla sua conoscenza del basket. E’ un esempio, un giocatore professionista con 13 anni di NBA, e ora viene a Vitoria - ad esempio - con umiltà, desiderio e voglia di vincere. Avevamo perso 6 partite in fila in trasferta, volevamo vincere. E quando hai una tale leadership cambia tutto. E aiuta me e il mio staff a rimanere calmi. Non tutte le partite saranno così, ma è davvero bello vedere giocare un simile talento".