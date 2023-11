L’Osteria Grande vola. Pari per il Felsina

Sembra non volersi fermare la marcia dell’Osteria Grande di Vito Melotti che, grazie al netto successo per 4-0 contro l’Anzolavino di Eugenio Lanfranchi, resta al primo posto del girone C di Promozione con una lunghezza di vantaggio sul Mesola. Quest’ultima realtà ferrarese ha battuto 2-1 lo Junior Corticella di Fabrice Cavina nonostante il momentaneo pareggio messo a segno da Cristopher mentre per restare in zona playoff l’Atletico Castenaso di Gianni Mazzoni ha impattato 2-2, tra le mura amiche, contro la diretta rivale Solarolo.

Pari a reti bianche a domicilio per il Felsina di Alessandro Ansaloni contro i ferraresi del Casumaro mentre l’Msp di Giuseppe Brunetti ha dimostrato di essere squadra con gli attributi andando ad impattare 1-1 (gol di Donvito in pieno recupero) la sfida interna contro i più quotati ferraresi della Portuense. Grande voglia di rimanere aggrappato alla categoria l’ha dimostrata anche il Fossolo di Leopoldo Santaniello che, in casa, ha pareggiato 2-2 contro la Comacchiese dopo essersi trovato in doppio svantaggio. Nulla da fare, infine, per il Trebbo di Alessandro Valtorta, sconfitto 1-0 in casa contro il Consandolo.