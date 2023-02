Lucumì cerca la vendetta su Lautaro

Dopo il 6-1 incassato all’andata, il fantasma di Lautaro Martinez probabilmente agita ancora i sonni di John Lucumì. Se c’è stato un momento in cui la sfida del Meazza per il Bologna lo scorso 9 novembre ha cominciato a imboccare la strada della Waterloo è stato il minuto 34 del primo tempo, quando l’acerbo arbitro Colombo punì con un calcio di punizione dal limite un contatto, molto presunto, tra il piede del difensore rossoblù e quello dell’attaccante nerazzurro. Le proteste rossoblù, a cominciare da quelle di Motta in panchina, furono inutili. A calciare si presentò Dimarco che firmò il 2-1, facendo girare il pallone oltre la barriera e insieme il destino di un match che poi si sarebbe rivelato senza storia. Lucumì, da quella notte, il suo credito in rossoblù se l’è conquistato tutto. Domenica però avrà di fronte il vice capocannoniere, con 13 reti, del campionato. In tutto, tra campionato e coppe varie, il ‘Toro’ argentino è già arrivato a quota 16 reti.

Ecco, un colombiano contro un argentino: nel dubbio c’è anche il sale di un derby tutto sudamericano. Anche se i due in nazionale non si sono mai affrontati. Per vincere la sfida servirà il miglior Lucumì, non quello che sabato a Marassi ha avuto un momento di blackout cinturando al collo Gabbiadini. Rigore generoso, ma ingenuità da non ripetere.

m. v.