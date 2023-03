Lucumì rientra giovedì Atteso anche Saputo

Allenamento mattutino per il Bologna, che si ritroverà a Casteldebole per una seduta di lavoro alle 11.

Per domani, invece, l’allenatore Thiago Motta ha concesso un giorno di riposo ai ragazzi, che riprenderanno gli allenamenti mercoledì, quando in città rientreranno quasi tutti nazionali: Medel, Pyyhtia, Ferguson, Barrow, Zirkzee e Skorupski.

Da capire se riusciranno a rientrare per l’allenamento o meno, mentre Lucumì, chiamato a rientrare dal Giappone, dovrebbe unirsi al gruppo giovedì.

Per il weekend è invece atteso in città il proprietario del club, Joey Saputo, che assisterà al match con l’Udinese in programma all’ora di pranzo allo stadio Dall’Ara.