Lucumì sontuoso, Ferguson moto perpetuo

Skorupski 5 E poi ci sono quelle uscite un po’ così, quando ti salta in testa di respingere goffamente il cross più innocuo del mondo: Saponara ringrazia e firma l’1-1. Sfarfallante anche prima dell’intervallo, poi si rimette un po’ in carreggiata.

Posch 7,5 Spesso ricorre alle maniere ruvide. Ma dalla sua parte nel primo tempo Biraghi fa scena muta. Nella ripresa esce il bomber che è in lui: incornata vincente e gol numero 4 in stagione.

Lucumì 7,5 Prende per mano il reparto, ringhia su tutti i palloni, a un certo punto in area rossoblù sembra che di Lucumì ce ne siano due. Non meritava il giallo che gli farà saltare il Monza.

Sosa 6 Osservato speciale e titolare per il ko di Soumaoro, commette un erroraccio al 40’ quando per tentare l’anticipo spalanca a Jovic un’autostrada. Altra amnesia a inizio ripresa, ma nel finale un salvataggio che vale doppio.

Cambiaso 6 Diligente e affidabile: il minimo che si chiede a un terzino.

Ferguson 7 Attaccante aggiunto e difensore di scorta, corre dappertutto. Forse per questo non è lucidissimo nelle due occasioni che gli capitano nel primo tempo e che gli murano Jovic (10’) e Terracciano (22’). Inesauribile fino al cambio.

Schouten 6,5 Si piazza davanti alla linea difensiva e sporca tutti i palloni. Bravo anche nello smistare il traffico.

Dominguez 6,5 Non incide in zona gol, ma è una presenza fissa che fa sentire il fiato sul collo ai centrocampisti di Italiano. Qualche ingenuità, tanta garra, corsa da maratoneta. Tassello fondamentale comunque.

Orsolini 7 Il rigore trasformato pesa tanto. Perfetto anche l’assist su corner per il testone di Posch. Nella ripresa si mangia un gol fatto, ma quanta energia.

Zirkzee 6,5 Non si chiama mai fuori dalla contesa, facendo a sportellate coi centrali viola. Più quantità che qualità: ma è sopraffino al 58’ l’assist che Orsolini spreca.

Soriano 6,5 Mostra una condizione in crescita, che gli consente di infilarsi con furbizia tra le maglie della difesa viola. Pregevole l’affondo al 22’ da cui nasce ‘occasione non sfruttata da Ferguson. Cala un po’ nella ripresa.

Moro 6 Entra con la gamba e la testa giuste.

Barrow 5,5 Entra, ma è come se non fosse entrato.

Aebischer sv Troppo poco per giudicarlo.

Kyriakopoulos sv Debutto in rossoblù.

Allenatore Motta 7 Gioca ‘addosso’ alla Fiorentina, soffocando le trame viola e ripartendo negli spazi: grande stratega. E poi che numeri: 22 punti nelle ultime 11 partite. Ha dato un gioco e un’anima alla squadra in tempi relativamente brevi.

Voto squadra 7

Arbitro Pairetto 5 Al 10’, con quel flipper in area viola, senza la tecnologia non l’avrebbe sfangata: il Var vede il mani ingenuo di Barak. Cartellini a casaccio nella ripresa: l’ammonizione di Lucumì la vede solo lui.

Massimo Vitali