Lundberg sta tornando ai livelli top Shengelia-Hackett, che serataccia

Belinelli 7 (in 27’ 610 da due, 27 da tre, 66 ai liberi, un rimbalzo, 2 perse, un assist) Dal punto di vista offensivo non gli si può dire nulla con 24 punti segnati in 27’ e senza tante forzature. Una prestazione simile avrebbe meritato migliore gloria, ma anche lui dal punto vista difensivo non da molto nei primi tre quarti.

Pajola 6.5 (in 27’ 24 da due, 23 da tre, un rimbalzo una recuperata, 6 assist) Una gara molto solida con canestri importanti e con tanti assist. Sta affinando il tiro da tre punti e a lui non si possono fare grandi rilievi.

Bako 5.5 (in 16’ 23 da due, 22 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 assist) Senza Teodosic la vita si fa molto difficile per lunghi e anche a Casale Monferrato da loro non è arrivato gran che, anche se lui qualche iniziativa in più se la è presa.

Jaiteh 5 (in 16’ 23 da due, 7 rimbalzi, un assist) Le cifre sono buone, ma l’atteggiamento è sempre quello di chi sembra più interessato alle statistiche che al resto.

Lundberg 6.5 (in 33’ 610 da due, 14 da tre, 22 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 perse, 2 assist) Tanta sostanza per uno che si sciroppa quasi tutta la partita. Sta tornando quello di inizio stagione e questa à una buona notizia per la Virtus.

Shengelia 4.5 (in 24’ 25 da due, 01 da tre, 01 ai liberi, 4 rimbalzi, un assist) Serataccia per il lungo georgiano che non riesce ad incidere. Succede quando si gioca ogni due giorni, ma il ritornello è sempre quello: da uno del suo talento ti aspetti sempre grandi cose.

Hackett 5 (in 17’ 15 da due, 13 da tre, 4 rimbalzi, una persa, 3 assist) Rientra dopo essere stato fermo qualche giorno a causa di un affaticamento. Sul campo mostra sempre una condizione fisica non soddisfacente.

Michey 5.5 (in 23’ 25 da due, 12 da tre, 5 rimbalzi, una persa, 2 recuperate, un assist) Cifre che meriterebbero la sufficienza, se non fosse che lui è un altro che deve risolvere le partite.

Weems 5 (in 17’ 26 da due, 02 da tre, 2 rimbalzi, una persa) Normale che dopo la prestazione di Barcellona tiri il fiato con Macura che è ancora lì a ringraziarlo.

Massimo Selleri