Lunedì c’è il Sassuolo. E Arnautovic freme

Scontata la squalifica, torna Kyriakopoulos. E date le assenze certe di Soriano e Sansone, oltre al rientro di Cambiaso, il greco si candida a tornare titolare in doppia veste: da esterno basso di sinistra o da ala mancina. Ma oggi è pronto a tornare pure Marko Arnautovic, che Thiago Motta valuterà per decidere se convocarlo o meno per la trasferta di lunedì sera a Reggio Emilia, sul campo del Sassuolo. Il rientro del centravanti austriaco potrebbe portare Thiago a valutare Zirkzee dal primo minuto, avendo un cambio pure per il ruolo di punta.

Intanto, a Casteldebole, è rientrato Micheal Kingsley, mediano nigeriano di 23 anni. Il giocatore era stato prestato la scorsa estate agli austriaci del Ried, che hanno deciso di anticipare la conclusione del prestito. Il motivo? Secondo la stampa austriaca il giocatore è stato ripreso sui social a ballare dopo l’ultima sconfitta per 3-1 della squadra, impegnata nella lotta salvezza e la dirigenza ha così deciso di interrompere il rapporto. Kingsley è quindi tornato a Bologna, potrà allenarsi, ma non giocare e a Casteldebole non escludono che possa accasarsi al Montreal, in Mls, dove il mercato è ancora aperto.

m. g.