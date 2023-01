L’Unipol Arena è capitale della pallavolo

di Matteo Alvisi

Show time: oggi e domani l’Unipol Arena ospita le finali di Coppa Italia Frecciarossa di A1 e A2 di pallavolo femminile. Un evento che sta raggiungendo numeri importanti anche dal punto di vista della vendita dei biglietti. Se per i match odierni sono oltre 5.000 i tagliandi già venduti, per domani il sold out è molto vicino con oltre 8.500 tagliandi già acquistati. "Per noi è un evento estremamente importante – sottolinea Enzo Barbaro, direttore generale della Lega Volley femminile –, a cui stiamo lavorando da diversi mesi. Siamo molto orgogliosi pure della presenza di Aleksandar Boricic, presidente della Cev, che è un motivo in più d’orgoglio".

Gli fa eco Giammaria Manghi, capo della segretaria politica della presidenza dell’Emilia Romagna: "Per noi questo è un evento di grande prestigio che siamo davvero lieti di ospitare, diciamo che dopo la Motor Valley c’è anche la Sport Valley che ha come obiettivo proprio quello di diventare la casa di grandi iniziative come questa. L’Emilia Romagna punta sullo sport in quanto ha valori importanti e inoltre porta anche valore aggiunto al nostro territorio".

"Fino a qualche anno fa era solo una speranza vedere a Bologna il volley di alto livello – afferma Roberta Li Calzi, assessora comunale allo sport –, anche di vedere magari una squadra della città tornare a giocare in serie A. A livello femminile abbiamo la Vtb che è prima in classifica in B1, mentre in A3 maschile abbiamo la Geetit che si sta comportando bene, vedremo".

Principale sponsor della due giorni a Casalecchio è Trenitalia: "Per noi stare a fianco dello sport è una cosa bellissima quanto importante – dice Silvia Marchiori, responsabile delle vendite –. Ci aspettiamo tantissimi appassionati tanto che abbiamo predisposto iniziative speciali per i biglietti ferroviari con sconti fino al 70 per cento".

"C’è questo bel connubio fra sport e Commissione Europea – commenta Massimo Gaudina, capo della rappresentanza della Commissione Europea a Milano – perché lo sport porta sempre cose belle a partire dall’inclusione sociale. A causa della pandemia c’è stata purtroppo una grande diminuizione di chi praticava sport soprattutto a livello amatoriale, l’auspicio è che si possa riprendere a pieno ritmo perché l’attività fisica fa bene alla mente quanto al corpo".

Ora però è tempo di lasciare la parola al campo con le squadre che si contenderanno la Coppa Italia targata Frecciarossa.