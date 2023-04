L’UnipolSai ospita Godo: al Falchi grande attesa per il ritorno di Rivero

Primo playball della stagione del batti e corri. Le tre formazioni cittadine che partecipano al campionato di serie A partono con obiettivi differenti ma ugualmente stimolanti, con la Fortitudo UnipolSai in lotta come sempre per primeggiare, Athletics e Longbridge che partono ai nastri di partenza con squadre giovani e rinnovate e con tanta voglia di far bene.

Al Gianni Falchi oggi pomeriggio la Fortitudo è attesa dal doppio confronto con Godo, sulla carta l’avversaria più temibile del girone, non fosse altro per i tanti campionati in massima serie accumulati. Prima sfida alle 15, seconda alle 19,30 per i biancoblù con i tifosi che avranno l’opportunità di salutare e riabbracciare l’Omone, Raul Rivero, partente in casa UnipolSai nella gara dello straniero. Il primo lancio della stagione sarà effettuato da David Colgan vincitore della maratona di Bologna. Il manager Lele Frignani avrà ancora una squadra in costruzione visto che Paolini si unirà al resto della squadra nella seconda fase.

Occasione per mettersi in evidenza per i più giovani, in particolare per Samuele Gamberini che torna a vestire i colori della Fortitudo.

Sempre oggi fa faranno il loro esordio anche gli Athletics. Sul diamante del Pilastro i gialloverdi avranno l’onere-onore di ospitare i campioni d’Italia del San Marino. Doppia sfida sulla carta molto difficile per la formazione a disposizione del manager Antonio Acrea Rosell. Si comincia alle 15 con la gara dei lanciatori italiani con il monte di lancio bolognese affidato alla coppia Nepoti-Giorgi. Si prosegue alle 19 con il confronto tra i pitcher stranieri con gli Athletics che si affideranno al duo Misell-Montieth per cercare di arginare la forza e la qualità del lineup dei campioni d’Italia. Inserita nello stesso girone, domani sarà il turno del Longobridge. La giovanissima compagine bolognese, alle 11 in gara-uno e poi alle 15 in gara-due ospita Poviglio.

