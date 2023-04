L’UnipolSai parte con il piede giusto con Dobboletta, Deotto, Helder e Albert

di Filippo Mazzoni

Inizia con una doppia vittoria interna su Godo la stagione dell’UnipolSai. Al Falchi, la formazione di Lele Frignani supera i romagnoli per 8-3 nella sfida pomeridiana e 6-2 in quella serale. Vittorie nette, più di quanto non dicano i tabellini. In gara-uno, Lorenzo Dobboletta e compagni lasciano a secco il lineup rivale fino alla quinta ripresa mentre in attacco i fuoricampo di Deotto e Albert mettono le ali all’Aquila. Ancora più netta la vittoria nella seconda sfida, con Dobboletta, Helder e Gamberini che infilano 3 valide a testa mentre in difesa Rivero e Cuomo non concedono nulla agli avversari che infilano 2 punti sul closer della Effe Robles, solo nell’ultimo inning.

Le altre gare: Codogno-Padova 7-6, 3-16; Verona-Oltretorrente 8-7, 3-7.

La classifica: UnipolSai 1000 (2-0), Codogno, Padova, Oltretorrente e Verona 500 (1-1), Godo 0 (0-2).

Doppia sconfitta per le altre bolognesi che partecipano alla serie A. Entrambe inserite nel girone A, Athletics e Longobridge cedono nei rispettivi incontri. A Serravalle gli Athletics si arrendono 2 volte anzitempo ai campioni d’Italia del San Marino: 11-1 e 12-0 per manifesta al settimo inning. Eppure la sfida era iniziata nel migliore dei modi. Al primo attacco Athletics subito a segno con doppio di Monda e poi con quello vincente di Baccelli per lo 0-1. Mai svegliare il can che dorme e così San Marino prima ribalta e poi allunga. Ancor più netta la sconfitta gialloverde in gara-due con Misell e Montieth che subiscono 16 valide. Cede il Longbridge che, al Leoni di Casteldebole, viene sconfitto 2-4 e 9-4 dal Poviglio. In gara-uno è fatale ai giovani bolognesi il secondo inning con 4 punti subiti, in gara-due gli ospiti si portano avanti e resistono al tentativo di rimonta.

L’altra gara: Padule-Macerata 0-11, 0-5. La classifica: San Marino, Macerata e Poviglio 1000 (2-0), Longbridge 2000, Athletics e Padule 0 (0-2).