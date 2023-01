L’UnipolSai si lancia su Youtube Bissa: "’Dinastia F’ da non perdere"

La Fortitudo Baseball ci ha preso gusto. E continua a portare avanti filmati e docu-serie. Avevamo lasciato capitan Lorenzo Dobboletta, in autunno, protagonista di un filmato per spiegare al mercato a stelle e strisce cosa sia il baseball in Italia e, in particolare, a Bologna. Adesso via a una docu-serie, articolata in cinque puntate, per celebrare i settant’anni di vita della Fortitudo che, a livello del batti e corri, è datata proprio 1953.

Il primo di questi episodi è già disponibile, gratuitamente, sul canale Youtube "Fortitudo Baseball",

Aneddoti, racconti e curiosità per ritrovare non solo 70 anni di storie, ma anche i volti leggendari di chi ha fatto la storia del Gianni Falchi, senza dimenticare i grandi trionfi: 13 scudetti, 6 Coppe dei Campioni, 12 Coppe Italia (l’ultima, la più recente, nel 2022) e una Supercoppa.

"Si tratta di un progetto bellissimo – dice il presidente della Fortitudo, Pierluigi Bissa –, ideato e realizzato da un grande professionista che è Andrea Epifani, seguendo la squadra per un’intera stagione dentro e fuori dal campo. Con ’Dinastia F’ speriamo di regalare ai nostri appassionati un prodotto interessante che racconta la vita della Fortitudo vista dall’interno, con tanti dietro le quinte da non perdere. La nostra docu-serie si inserisce in un’idea più grande di comunicazione per farci conoscere sempre di più".

a. gal.