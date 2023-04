L’UnipolSai va a Padova per confermarsi al vertice

di Filippo Mazzoni

Interessante seconda giornata del campionato di serie A di baseball. L’UnipolSai è attesa dalla trasferta di Padova, in un confronto sulla carta abbordabile, ma da non sottovalutare, mentre c’è il derby tra Athletics e Longbridge in uno scontro diretto che si annuncia ricco di emozioni ed equilibrio.

Iniziamo dall’UnipolSai, con la formazione diretta dal manager Lele Frignani chiamata a misurarsi, e a confermarsi sul diamante del Plebiscito a Padova.

Dopo la doppietta interna con Godo, Lorenzo Dobboletta e compagni sono attesi dalla doppin i veneti. Playball alle 14,30 per gara-uno con lanciatore partente Filippo Crepaldi e alle 19,30 per gara-due con monte di lancio affidato al pitcher Raul Rivero.

"Partiamo per questa prima trasferta sapendo di aver fatto un buon weekend contro Godo portando a casa due vittorie importanti – sottolinea Frignani –. L’obiettivo è proseguire su questa strada cercando di migliorare settimana dopo settimana soprattutto negli aspetti del gioco dove siamo stati più carenti. Affrontiamo Padova che si è rinforzato rispetto allo scorso anno, soprattutto sul monte di lancio, dovremo farci trovare pronti".

Le altre gare: Goro-Oltretorrente, Verona-Codogno.

La classifica: UnipolSai 1000 (2-0), Codogno, Padova, Oltretorrente e Verona 500 (1-1), Godo 0 (0-2).

Derby al Pilastro. Domani gara-uno alle 11 e gara-due alle 15,30 sul diamante di via del Pirandello, va in scena il confronto tra gli Athletics di Antonio Acea Rosell e il Longbridge guidato da Moreno Trombini. Reduci entrambe da due ko nella primo weekend di sfide, Athletics e Longbridge cercano di sbloccarsi proprio nello scontro diretto. In casa gialloverde si spera di recuperare in extremis Lorenzo Montanari, già assente nelle due sfide con San Marino.

Il manager Antonio Acea Rosell dovrebbe schierare Nepoti come partente di gara-due con il duo Giorgi-Corradin pronto a subentrare a gara in corso, e Misell come starter della gara pomeridiana con il cubano Montieth come rilievo. Per il Longbridge Trombini dovrebbe affidarsi a Campanella in gara-uno, con Rizzoli pronto a subentrare ed il nuovo innesto bianco blu Silva Mena Ricardo Antonio in gara-due. Nel box di battuta occhi puntati sul capitano fortitudino Borghi oltre che al giovane prospetto Moronta e ai nuovi arrivi sotto le de torri Giacomini e Pancellini.

Le altre gare: Macerata-Poviglio, San Marino-Padule.

La classifica: San Marino, Macerata e Poviglio 1000 (2-0), Longbridge 2000, Athletics e Padule 0 (0-2).