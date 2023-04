L’urlo della città: "Questo Bologna fa sognare"

"Questo Bologna adesso ci fa divertire e sognare", è il coro che si leva dai social e il pensiero ricorrente che viaggia sotto i portici: fusse che fosse la volta buona. Bologna ci crede. Più che al settimo posto, appeso alle decisioni della giustizia sportiva e all’estro ritrovato della Juventus, alla possibilità concreta di compiere quel balzo in avanti che è sempre stato il mantra della gestione Saputo.

L’uomo del momento, sia in città che sul web, è Thiago Motta. Ergo: ‘mottismo’ a go-go e un po’ di sana autocritica per aver accolto a settembre il tecnico italobrasiliano con un alone di scetticismo. Nei ‘santa sanctorum’ delle discussioni sulle cose rossoblù, come le pagine dei gruppi di tifosi su Facebook, il forum di ‘Zerocinquantuno’ e il ‘Forum Rossoblù’, sono in netta minoranza quelli che rimproverano al tecnico sceglie originali di formazione.

"C’è chi lo critica alla lettura degli undici che vanno in campo – osservano in tanti –, ma alla fine gioco e risultati gli danno ragione".

Ammainano bandiera bianca anche quelli del partito "Bravo Thiago, ma Arnautovic deve giocare", mentre tutti riconoscono i giusti meriti di Sartori e Di Vaio, gli architetti della squadra. Europa possibile o no? Thiago aprirà un ciclo o a giugno c’è il rischio di perderlo? Lo abbiamo chiesto a cinque illustri tifosi rossoblù.

Massimo Vitali