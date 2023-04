L’urlo di Laksa e Zandalasini: la V nera in finale scudetto

SESTO SAN GIOVANNI

67

VIRTUS BOLOGNA

75

ALLIANZ SESTO SAN GIOVANNI: Gorini 15, Panzera 5, Holmes 8, Trucco 7, Moore 24, Dotto 4, Bestagno 2, Arturi 2, Tava, Resemini ne, Ramon ne. All. Zanotti.

SEGAFREDO BOLOGNA: Dojkic 7, Laksa 21, Zandalasini 16, Rupert 5, Andrè 7, Del Pero, Pasa 7, Parker 12, Barberis, Orsili ne, Cinili ne. All. Ticchi.

Arbitri: Salustri, Almerigogna, Corrias.

Note: parziali 23-21, 38-44, 45-64.

SESTO SAN GIOVANNI (Milano)

La Virtus vola in finale. La formazione di Giampiero Ticchi supera anche in gara-due il Geas Sesto San Giovanni e si conquista, per la seconda volta consecutiva l’accesso alla finale scudetto.

Sulle ali della vittoria di gara-uno la formazione bianconera si ripete anche nel confronto di Sesto San Giovanni al termine di una sfida bella e intensa. Onore alle rossonere padrone di casa che sono partite fortissimo cercando, e in parte riuscendo a mettere in difficoltà la Virtus, ma onore soprattutto a Zandalasini e compagne che dopo un primo quarto di rincorsa hanno preso in mano la partita, dominando sottocanestro le avversarie e trovando ottimi punti dalle proprie esterne. Straordinaria la prestazione di Laksa miglior marcatrice tra le bianconere con 21 punti, ma ottima anche Parker non tanto per i 12 punti quanto per gli 8 rimbalzi, e la solita prestazione a tutto tondo di Zandalasini 16 punti, 7 rimbalzi.

Così come in gara-uno la Virtus ha vinto dominando a rimbalzo e annichilendo, con una difesa dalla grande efficacia l’attacco Geas.

Decisivo il parziale nella terza frazione di gioco con la Virtus capace di infila un break di 7-20 che ha definitivamente indirizzato il confronto. Una vittoria che lancia in finale le bianconere che dovranno attendere solo martedì sera dopo la bella di gara-tre tra Schio e Venezia per conoscere la propria avversaria, visto che al Taliercio di Mestre la Reyer si è imposta per 76-51 impattando 1-1 l’altra serie di semifinale. Solo dopo la sfida del PalaRomare la Virtus saprà la propria avversaria, anche se, visto il primo posto al termine della stagione regolare, le bianconere avranno comunque il vantaggio del fattore campo a proprio favore.

Filippo Mazzoni