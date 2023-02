Lykogiannis deciso: "Riprendiamoci quello che abbiamo perso con il Monza"

"Vogliamo salire in classifica. Lo volevamo anche con il Monza e non ci siamo riusciti, per questo la gara con la Samp sarà ancor più fondamentale".

Charalampos Lykogiannis, attraverso i microfoni di Bfc tv, non fa giri di parole, urge un riscatto immediato, perché anche se la parola Europa resta nel cassetto, la voglia dei rossoblù è quella di alzare l’asticella e rimanere nella bagarre per il settimo posto. Nonostante l’emergenza: "Ci mancano gli attaccanti, che sono fondamentali. Li aspettiamo perché sappiamo che ci daranno una grande mano. Ma intanto guardiamo avanti, con la testa giusta, sapendo che con la Samp sarà difficilissima".