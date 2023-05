Ma battere Varese potrebbe non bastare

di Massimo Selleri

Questo pomeriggio (ore 18 diretta sulla piattaforma Eleven) la Virtus ospita Varese nell’ultima giornata di regular season. Per chiudere questa prima fase del campionato al primo posto in classifica i bolognesi devono comunque imporsi contro i lombardi e poi sperare che ad Assago la Dinamo Sassari faccia lo sgambetto a Milano.

Qualsiasi altra combinazione di risultati relega la V nera alla seconda posizione, in una griglia playoff che non rispecchierà esattamente i valori in campo, dato che proprio i varesini hanno subito una penalizzazione di 11 punti e sono stati esclusi dalla lotta per lo scudetto sebbene abbiamo ottenuto 17 successi nelle 29 gare disputate.

Grazie al rientro di Milos Teodosic, l’impegno di oggi servirà a Sergio Scariolo anche per testare lo stato di forma dei giocatori che sono chiamati a svolgere un ruolo da protagonista nei playoff, anche se la panchina bianconera dovrà fare i conti con l’assenza del play italostatunitense Daniel Hackett, fermato da una distorsione alla caviglia destra. Inoltre dei nove stranieri che compongono il roster della Segafredo, tre dovranno restare in borghese.

Uno dovrebbe essere Ismael Bako, da tempo finito ai margini delle rotazioni, l’altro potrebbe essere Iffe Lundberg, dato che le sue ultime prestazioni non sono state particolarmente brillante, e il terzo sarà scelto valutando bene la condizione fisica dei singoli.

Se Abi Abass dovesse dare ampie garanzie da questo punto di vista, allora il terzo a non andare a referto dovrebbe essere Kyle Weems, altrimenti la scelta sarà più complicata visto il difficile equilibrio tra atleti italiani ed esteri che regola i diversi ruoli nel gruppo della Segafredo.

Pur essendo fuori da tutti i giochi, Varese cercherà comunque di mettere a segno il colpaccio. La stagione biancorossa è stata viziata da un problema di ordine amministrativo ed ora una delle poche soddisfazioni che la squadra può regalare ai suoi tifosi è quella di tornare a casa avendo battuto una rivale storica.

"Affrontiamo un avversario – spiega Alberto Seravalli, assistente di Scariolo sulla panchina virtussina - che ha una grandissima identità, guidata da Colbey Ross il quale sta disputando un campionato straordinario.

È una squadra molto votata all’attacco, molto pericolosa nei primi secondi dell’azione e al tiro da tre punti, con l’aggiunta di Owens che dà verticalità in area".

All’andata la V nera si impose con il risultato di 100-108, in una serata dove il capitano Marco Belinelli realizzò 21 punti, seguito da Jordan Mickey, Mam Jaiteh e Isaia Cordinier che si fermarono a quota 15.

Nelle fila lombarde non ci saranno le ali Jaron Johnson, alle prese con uno stiramento muscolare, e Justin Reyes, indisponibile per un’infiammazione al ginocchio. Arbitrano Rossi, Bongiorni e Patti.