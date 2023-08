Ma è il pubblico il vero top player

Franco Caniato

Tutti in carrozza, si parte: frase perfetta per fotografare l’inizio di campionato. D’altronde, le squadre di calcio, finché il mercato è ancora aperto, sono delle vere e proprie stazioni. Fino all’ultimo c’è chi arriva e chi parte. E pure il Bologna non si sottrae a questa regola. Gli addii di Arnautovic e Schouten hanno lasciato l’amaro in bocca a più di un tifoso. Ma che qualche pezzo grosso della rosa di Thiago Motta partisse, era preventivato già dalla fine dello scorso torneo, quello record dei 54 punti.

Inutile corrucciarsi più di tanto per questo o quel giocatore, soprattutto in un periodo in cui sono i soldi (in più ora sono arrivati anche una valanga di petrodollari) a dettare leggi del mondo pallonaro, e non solo.

Vabbè, il Bologna parte per una nuova avventura, senza qualche pezzo importante e confidando molto su qualche giovane di belle speranze: alcuni già lanciati da Motta nello scorso campionato, altri in cerca di consacrazione, altri ancora alle prese per la prima volta con il campionato italiano. C’è da conservare, o magari migliorare, il nono posto della scorsa stagione. E non sarà facile, visto che il primo a gridare alla difficoltà del compito è stato proprio l’allenatore durante il ritiro estivo. Ma si sa, ormai quasi nessun club italiano può permettersi di non vendere un po’ dell’argenteria di famiglia e fare soltanto acquisti.

