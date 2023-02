Ma i tifosi rossoblù vogliono sognare: in 1.800 al Franchi

Settore ospite esaurito al Franchi: saranno poco meno di 2000 i tifosi rossoblù al seguito di Soriano, Orsolini e compagni. Torna a respirarsi aria di entusiasmo sotto le Due Torri. Il Bologna viaggia con il vento in poppa. Al netto dei passi falsi in Coppa Italia e con la Cremonese, la squadra di Motta ha collezionato 19 punti nelle ultime 10 giornate. E nello spogliatoio rossoblù c’è chi ha tolto il velo sulle ambizioni. La parola Europa è filtrata nelle dichiarazioni alla stampa dei rossoblù e la piazza non vedeva l’ora. Il Bologna è nono, a tre punti dal settimo posto dell’Udinese. E se la logica dice che la Juventus è più forte e destinata a riprendere posizioni per l’Europa, le nuove vicende legali e la Coppa Italia suggeriscono che ci possa essere spazio per sognare.

Se il Bologna ne abbia le carte in regola lo capirà nel prossimo mese, attraverso gli scontri diretti. Ad aprire il ciclo il derby dell’Appennino, da sempre sentitissimo tanto dai tifosi rossoblù quanto da quelli viola. Quest’anno più sentito che mai, con il Bologna a quota 26 punti che ne ha due in più della banda di Italiano. I 1800 tagliandi a disposizione della tifoseria rossoblù sono andati bruciati. Gli ultimi sono terminati ieri, a due giorni dal big match. Il settore ospiti del Franchi può contenere fino a 2800 tifosi, ma la questura fiorentina, in accordo con il club viola, ha disposto la riduzione dei posti per motivi di ordine pubblico. Facile immaginare che in caso contrario la tifoseria bolognese sarebbe stata pronta bruciare anche gli altri mille tagliandi: vuoi per la vicinanza di Firenze, vuoi per l’importanza della posta in palio. Perché Bologna spera e inizia a credere che la squadra possa centrare quel salto di qualità a lungo inseguito e mai centrato. Spera di vedere una squadra che resti in bagarre e continui a regalare emozioni.

Marcello Giordano