Ma noi andiamo pure avanti con le asticelle

Giorgio

Comaschi

Il "Palermo stinto" gioca mezzora alla grande ma poi perde. Palermo stinto perché la nuova maglia (pur bella ed elegante) ricorda altre squadre, come è nel costume orrendo delle maglie delle squadre di oggi. Mentre non si capisce più dove siamo rossoblù (solo nel bordino del colletto) diciamo che il famoso impatto del dopo mondiale non è un granché. Per assurdo il Bolo gioca meglio di prima dei mondiali, ma conta poco e niente contro chi nella vita fa 65 punti mentre noi siamo lì a parlare di alzare l’asticella a 50 punti che non vuol dire assolutamente nulla. Questa famosa asticella fa girare gli zebedei, perchè i famosi Maghi venuti dall’oriente (Bergamo è a oriente? Boh) fanno sì che si dica: "Al Bologna piace coso, piace Tizio, piace Caio". Sì, anche a me piacciono, ma poi? Chi viene? Lo Ziogiannis? O Cambiaso che di nome fa "Perché"?. Peccato perché il Cipressone (che batte sempre le mani velocissimo sempre mentre è a bordo campo, fateci caso, è quasi un tic ma è un suo modo per dare la carica) ha messo su un impianto serio, molto ampio e molto chiaro. C’è Orso che ogni tanto fa cose sublimi, come quel gol, e lo vorresti ammazzare perchè ti chiedi come fa a non diventare un grande. Ma poi dal divano con gli amici, facciamo l’urlo tutti assieme quando grida appena lo sfiorano e diventa un guitto da sceneggiata napoletana di Merola. Ma porcogiuda che rabbia che fa l’Orso. Si cerca ancora col lanternino il Brillantina Soriano che si danna ma che è come un gel spray che evapora, mentre ci si preoccupa per le lumacate di Lumachì che ogni tanto va sotto boiata e per l’olandesino Schouten che improvvisamente sembra un pulcino implume che ha perso la chioccia. Certo, se manca "Guarda che belle cosce" hai voglia di mettere dei "falsi nuevi". Lui fa gol, i falsi nuevi no e allora sei fritto, soprattutto se fai tirare Koopmeiners senza nessuno davanti e poi ti lamenti. Va bè, mancano solo 31 punti al nulla dei 50. Avanti pure con le asticelle.