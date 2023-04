Ma Thiago vuole di più: "Si può fare meglio"

di Massimo Vitali

Motta a fine partita abbraccia tutti, dal magazziniere all’addetto stampa: è il suo modo di manifestare la gioia per una vittoria che pesa. Il Dall’Ara è un tripudio di cori e colori rossoblù: se poi finalmente i bolognesi dedicassero un’ovazione all’allenatore che in pochi mesi ha modellato un Bologna che rasenta la perfezione non sarebbe mai troppo tardi. E tuttavia, tenetevi forte, Thiago in sala stampa trova il modo di spaccare il capello in quattro. "E’ una vittoria meritata e che mi fa godere – è la sua premessa – ma abbiamo giocato partite migliori a livello di prestazione. Dopo i due gol abbiamo subito troppo l’Udinese, ed è una cosa che non rientra nel nostro modo di interpretare la partita. Nella ripresa, invece, ci siamo rimessi a giocare facendo quello che sappiamo". Viene da chiedersi dove sarebbe il suo Bologna oggi se fosse perfetto anche in questi dettagli.

Ma proprio questa è la forza di Motta: un’etica del lavoro feroce, a trecentosessanta gradi, che non fa sconti a se stesso ancor prima che ai suoi giocatori. "Non cerco il pelo nell’uovo e come allenatore non mi considero un ‘martello’ – dice rispondendo a una precisa domanda –. Ma è il nostro mestiere lavorare anche sui dettagli per poterci sempre migliorare, dare il massimo, svegliarci ogni mattina con l’ambizione di poterci preparare al meglio". Naturalmente non mancano gli elogi al gruppo: "Per le risposte che mi stanno dando sul campo i miei ragazzi si meritano queste soddisfazioni. La cosa che mi rende più orgoglioso è il modo in cui questo gruppo affronta le difficoltà. Le strade in quei casi sono due: o puntare l’indice contro gli altri oppure unirsi ancora di più e reagire da squadra. Ecco, la loro forza è che agiscono sempre da squadra". Esempi concreti: "Vedere Sansone che rientra in difesa e fa pressione, Barrow che rincorre l’avversario, Posch che va in avanti e segna: tutto questo mi dà grande soddisfazione, perché è la prova di quanto siamo squadra". Un gruppo vero sa anche aspettare quelli che adesso sono ai margini, come gli infortunati Arnautovic e Cambiaso. Ecco un’altra impresa di Thiago: aver reso quasi irrilevante da tre mesi l’assenza di un giocatore del calibro di Arnautovic. "Noi siamo una famiglia – dice l’allenatore – e aspettiamo tutti, sia Marko che Andrea". Quando invece arriva l’inevitabile domanda sul futuro e sul confronto, che ci sarà tra un mese, con Saputo e i dirigenti Motta fa muro: "Capisco bene la domanda, ma non è questo il momento. Adesso è il momento di recuperare le forze e di preparare al meglio la prossima gara, contro una squadra fortissima che compete per la Champions come l’Atalanta. Arriverà il momento di parlare di futuro".