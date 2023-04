Magli tricolore, gioia San Mamolo Dojo, Bersellini è d’argento

Fa festa il Team Ima San Mamolo Judo del maestro Paolo Checchi che rientra dal PalaPellicone di Ostia con uno scudetto sul petto. Sul litorale laziale, campionati tricolori under 18 con 261 atleti in rappresentanza di 231 società. E tra i migliori c’è una ragazza del Team Ima San Mamolo Judo. Lucia Magli, reduce da due argenti nelle precedenti edizioni – nel 2021 era risultato la più giovane sul podio capace di conquistare la cintura nera – si laurea campionessa d’Italia. Classe 2006 e, nel giro della nazionale da quando aveva 15 anni, Lucia ha nel proprio palmares cinque medaglie tricolori conquistate negli ultimi quattro anni. E dopo l’argento in Coppa Italia del mese scorso ha fatto un ulteriore balzo in avanti, conquistando il titolo italiano di categoria. E risultando, altresì, anche la numero uno nel ranking azzurro di categoria.

La compagna di squadra Viola Franzoni Tamburi, dopo aver conquistato il bronzo a inizio mese, in A2, nella trasferta di Taranto, chiude le sue fatiche al novo posto. Viola, a dispetto dei 15 anni, è già un punto fermo della serie A1, dopo aver conquistato due bronzi a livello under 18 nelle rassegne di categoria.

Al PalaPellicone c’era anche il Dojo Equipe del presidente Fabio Fabbroni. Alice Bersellini, che lo scorso anno si era messa al collo una bella medaglia di bronzo, si migliora ancora, nella categoria 48 chili, conquistando l’argento. Nella finale che vale l’oro, Alice deve arrendersi alla siciliana Nicotra da un episodio durante il Golden Score. La medaglia, però, potrebbe anche valere il pass per il prossimo campionato d’Europa.

A completare una giornata positiva per il Dojo Equipe da segnalare anche la bella prestazione di Heleni Arapaj in occasione dell’Open di Albania, disputatosi a Tirana. L’atleta del Dojo Equipe ottiene una bella medaglia di bronzo nella categoria 52 chili.