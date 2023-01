Maifredi tentato dall’avventura americana

di Massimo Vitali

Il suo ‘calcio champagne’ sotto le Due Torri ha fatto epoca. Alzi la mano chi non sospira riandando con la memoria al Bologna made in Gigi Maifredi che nel 1987-88 vinceva in carrozza il campionato di B portando in giro per l’Italia un’idea di pallone seducente, coraggiosa e rivoluzionaria. Trentacinque anni dopo l’Omone di Lograto potrebbe decidere di impacchettare le bollicine per provare a portare il suo verbo in una delle terre promesse del calcio che verrà: la Major League Soccer di Saputo.

Per ora è solo un’idea: ma è un’idea che viaggia sulle ali di proposte concrete. L’Omone per una volta gioca contronatura, scegliendo di fare catenaccio.

"Se mi venisse proposto qualcosa di interessante fare un anno o due negli Stati Uniti mi piacerebbe", abbozza al telefono. Poi gli sfugge un "Sì, qualcosa c’è: ma devo pensarci bene, e pensare a quanto mi mancherebbero le mie nipotine Sofie e Marta".

Da una sponda all’altra dell’oceano le voci si rincorrono: New York City l’allenatore lo ha già (Nick Cushing). ma avrebbe fatto un sondaggio. Così un altro paio di franchigie, desiderose di portare nel mondo a stelle e strisce il know-how del calcio italiano. Tra il dire e il fare c’è di mezzo la voglia, tutta da sondare, di rimettersi in gioco a settantacinque anni, dopo avventure-lampo in cui l’allenatore sembrava aver perso il tocco magico degli anni in rossoblù.

L’uomo no, quello resta una fucina inesauribile di propositi. "Ho in mente tante idee che da anni vorrei portare avanti in Italia per far crescere un club – dice Maifredi –. Sono idee che in un terreno fertile come la Major League Soccer potrebbero germogliare". In questi giorni Gigi sta valutando anche un’altra proposta, che gli è arrivata direttamente dal Marocco, il Paese africano che ha portato la sua rappresentativa in semifinale ai Mondiali del Qatar.

"Mi è stato chiesto di guidare una Academy a Fes", spiega l’ex tecnico rossoblù. Anche in questo caso si tratterebbe di seminare calcio, attendendo i frutti del campo. Tornando alla Mls, "ci sto riflettendo: ma dev’essere una proposta che mi consenta di lavorare nel modo che ho in testa".

Alla fine degli anni Novanta Gigi ha già fatto due esperienze all’estero, in Tunisia all’Esperance e in Spagna all’Albacete: avventure però finite subito.

Ultima panchina? Il 28 settembre 2013, in un Latina-Brescia finito 2-0 per i padroni di casa. Era il campionato di B e il presidente Gigi Corioni aveva chiesto a Maifredi, che di quel Brescia era dirigente, di fare da traghettatore in panchina in attesa dell’arrivo di Cristiano Bergodi. In Major League Soccer sarebbe tutta un’altra storia. Un’altra storia potenzialmente a tinte rossoblù: lo immaginate un Maifredi che sfida il Cf Montreal di Saputo?