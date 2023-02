Maignan esce sui social per parare i sospetti "Le mie droghe? Solo fede, lavoro e vittorie"

Mike Maignan, tornato in campo domenica contro l’Atalanta in una gara ufficiale con la maglia del Milan dopo ben 161 giorni, ieri ha voluto condividere con i suoi followers due storie su Instagram: nella prima il portiere francese ha ringraziato i tifosi rossoneri per l’accoglienza che gli hanno riservato al suo ritorno tra i pali del Diavolo ("Che emozione! Che benvenuto! San Siro la nostra casa"), nella seconda ha voluto mettere a tacere a suo modo alcune voci che erano circolate sul suo conto negli ultimi mesi ("Le mie uniche droghe: fede, lavoro e vittorie!").