Maini, il Signore dei dilettanti pennella ricordi tra pallone e vita

Storie di calcio e di vita. Distillate dal pozzo della memoria e tramutate in riflessioni sull’amicizia, sugli affetti, sui sodalizi brevi, ma intensi e sulle piccole e grandi lezioni apprese qua e là in mezzo secolo speso nel mondo del pallone. Il calcio dilettanti nemmeno esisterebbe se non esistessero in giro per l’Italia persone come Piero Maini, che nella sua vita è stato molte cose insieme: promessa delle giovanili del Bologna, centravanti d’antan del Sassuolo anni ‘80, dirigente storico della Pianorese, per una stagione (2012-13) perfino compagno di cordata di Lamberto Tacoli in B allo Spezia e oggi addirittura scrittore. "Non esageriamo", si schermisce Piero, che a sessantaquattro anni ha appena dato alle stampe, per le edizioni Pendragon, "Storie di calcio e d’altro", un volumetto di centoquaranta pagine che è una gustosa collezione di quadretti appesi nella sua stanza dei ricordi. Il libro è stato presentato ieri sera allo Junior Club di Rastignano dal giornalista Diego Costa, davanti agli amici di una vita. "Quando a settembre ho scritto in pochi giorni queste piccole storie l’ultima cosa che immaginavo era quella di farle arrivare in libreria", racconta Maini.

Galeotta è stata la conoscenza con Giorgio Comaschi, che appena data una scorsa agli appunti di vita di Piero gli ha consigliato di contattare Pendragon. Promosso dall’editore bolognese, il libro ora è in vendita. Non un traguardo banale considerato che l’idea originaria era farsi carico delle spese di stampa e distribuire una cinquantina di copie a parenti e amici. "Quando ho letto le prime righe ho capito che dentro quelle pagine c’era del talento", raccontava ieri Comaschi, che è intervenuto alla presentazione insieme, tra gli altri, a Franco Colomba, Fio Zanotti e allo stilista Brunello Cuicinelli, mischiati tra il folto pubblico di una sala gremitissima, fatto non scontato per la presentazione di un libro. Ma questo perché Maini ha attraversato molte vite e incrociato nel suo percorso mille persone.

Nel vivaio rossoblù ha avuto come maestri Perani e Fogli. Non avendo sfondato ad alti livelli si è ‘consolato’ realizzando 57 gol nelle cinque stagioni al Sassuolo, tra serie D e C2. Alla Pianorese ha chiuso la carriera da calciatore e ha avviato quella da dirigente, restando dietro una scrivania per ventidue anni. Ma sempre con l’occhio vigile, che oggi si è fatto libro.

Massimo Vitali