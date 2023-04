Malagò ha inaugurato la palestra ’Level 24’

"Bologna potrebbe essere candidata a ospitare gli Europei 2032 di calcio? Io toglierei il condizionale". A dirlo, a margine della visita alla palestra di arrampicata Level 24 a Casalecchio, è stato il presidente del Coni, Giovanni Malagò. "Bene hanno fatto la Federcalcio e Gravina a inserirla tra le 10 città – dice Malagò –. L‘importanza di Bologna, la sua storia calcistica e l‘ubicazione. Come in tutte queste situazioni bisognerà rispettare parametri, impegni, tempistiche dei lavori. Bologna, a prescindere dagli Europei è un pezzo avanti. Conosco bene la dirigenza del Bologna a cui sono particolarmente affezionato come all‘amministrazione comunale". Il numero uno del Coni era a Casalecchio per l’inaugurazione della palestra che vanta il muro di arrampicata sportiva più alto d’Europa con i suoi 24 metri. Malagò, che non è entrato sulla vicenda Juve, ha auspicato successi per l’arrampicata italiana alle prossime Olimpiadi.